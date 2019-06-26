Помощь детям сиротам и переселение из аварийного жилья: в Кирове подвели итоги пленарного заседания регионального Заксобрания

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-26T10:18:48+03:00

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Во вторник, 25 июня, состоялось очередное заседания регионального Заксобрания. В первой части собрания депутаты заслушали послание губернатора Игоря Васильева «О социально-экономическом положении в Кировской области». Глава региона отметил, что сегодня правительство работает над исполнением 12 национальных проектов.

- Задачи перед нами стоят понятные и прозрачные, - прокомментировал послание губернатора председатель Заксобрания Владимир Быков. - Но, самое главное, на чем сделал упор глава региона - это довести все, что мы будем делать, до жителей нашей области. Наверное, это задача касается, в основном, депутатов законодательного собрания. Потому что они все работают у себя на территории.

Также по итогам заседания председатель Заксобрания обратил внимание на то, что 15 июля в Кирове пройдут депутатские слушания по одному из важных проектов - «Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья». Напомним, что 2019 году из таких домов планируют переселить 900 человек.

- Выделяются очень большие средства из федерального бюджета для решения этой задачи, - пояснил Владимир Быков. - Я хотел бы обратить внимание, что здесь нам вероятно придется привлечь и союз строителей.

25 июня состоялось очередное пленарное заседаниеФото: Анна КРЮКОВА

Вторым вопросом, который обсудили на заседании Заксобрания, стали поправки в областной бюджет 2019 года и на плановый период 2020-2021 годов. Доходы и расходы были увеличены почти на два миллиарда рублей.

- Из этой суммы 1,4 миллиарда - это безвозвратные поступления, которые приходят к нам по решению всех национальных проектов и, собственно говоря, своих доходов 509 миллионов рублей, - рассказал председатель Заксобрания Владимир Быков. - Это тоже большая цифра. Из этой суммы, 50 миллионов - это НДФЛ. Думаю, что правительство сработало так эффективно, что появилась возможность выделить средства на ремонт школ и на строительство детских садов. Также у нас увеличился фонд дорожного строительства. То есть все эти задачи связаны, они решают вопросы, которые стоят перед нами и, наверное, мы уже видим положительные итоги.

Так, Владимир Быков привел в пример программу «Безопасные и качественные дороги», которая уже третий год подряд работает в Кирове. По его словам, дороги в городе с каждым годом становятся лучше.

- Впервые были выделены средства нашим муниципалитетом на ремонт дорожно-уличной сети именно в районном центре, - уточнил спикер ОЗС. - Пока это 30 миллионов, но программа будет работать каждый год.

Обсудили во время собрания и положение детей-сирот. Теперь у них появилось право выбирать место жительства в любом месте вне зависимости от того, где они работают и учатся.

- Также сегодня у нас начинает работать закон о материальной помощи многодетным семьям у которых рожден второй и последующий ребенок, - уточнил Владимир Быков. - Они будут получать уже в этом году пять тысяч рублей, если их ребенок не ходит в детский сад. Но это не решение вопроса, решение вопроса - это строительство детских садов, о чем мы услышали в послании губернатора. И мы должны об этом говорить, потому что многие даже не знают, что у нас уже открылась и работает школа №26.

Кроме того, на заседании коснулись вопроса, связанного с обращением с твердыми коммунальными отходами. Депутат регионального Заксобрания Федор Киселев предложил установить полномочия органов местного самоуправления сельских поселений в области обращения с ТКО для получения в 2019 году финансовой помощи из областного бюджета на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов.

После его выступления депутат Ольга Сыкчина поинтересовалась, каким именно будет финансирование. На что Федор Киселев пояснил, что планируется финансирование и федеральное, и Кировской области. Данное постановление откроет «так называемое окно возможностей для того, чтобы муниципалитеты могли пользоваться выделенными денежными средствами».

Во время собрания появились вопросы и у депутата регионального Заксобрания Сергея Мамаева по поводу внесения изменений в закон «О транспортном налоге в Кировской области». Сергей Павлинович выразил опасения, что поправки, которые планируется внести - «дело хорошее», однако их могут почувствовать на себе только организации, а не физические лица.

На что депутат Наталья Колобова отметила, что основная сумма льгот, предоставляемых в Кировской области, как раз «падает» на физических лиц, а не на организации.

- У нас на сегодня почти 64 тысячи жителей имеют льготы либо в качестве полного освобождения от транспортного налога, либо снижения на 30-50%, - уточнила депутат. - Так, освобождены от налога пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.

Напомним, что следующее пленарное заседание Законодательного Собрания намечено на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU