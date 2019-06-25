Попытка привлечь кадры: в кировских школах создадут медицинские и аграрные классы
На заседании законодательного собрания губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил о планах облправительства создавать в школах области медико-биологические классы и увеличить число потенциальных абитуриентов в профильные учебные заведения.
Комплекс мер, направленных на повышение престижа профессий с медицинским уклоном, закрепления профессионалов в районах области, самом Кирове будут разрабатывать региональное правительство и опорный университет ВятГУ.
Так с 1 сентября 2019 года в сорока опорных школах области появятся педагогические, медицинские, инженерные, аграрные и другие профильные классы. В планах создать между учебными заведениями среднего, профессионального и высшего уровня тесное сотрудничество, которое поможет не только привлечь новых работников в данные дефицитные сферы, но и организовать для школьников достойные места для экскурсий и практик.
Отметим, что сегодня Кировская область имеет острую нехватку в медицинский работниках. В больницах области на одно вакантное место претендует всего один человек, в то время как норма – 4-6 резюме на место.
ИСТОЧНИК KP.RU