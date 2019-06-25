Осенняя прохлада сменится летней жарой

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-25T14:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Это лето, очевидно, уже не побьет рекорды 2010 года, когда за весь сезон кое-где не выпало ни одной капли дождя. В июне 30-градусная жара периодически сменялась прохладой и дождями. Но любителям прохлады стоит запастись терпением: над Кировской областью будут преобладать южные и юго-восточные потоки.

- На предстоящей неделе ожидается существенное изменение в характере атмосферной циркуляции над Европейской частью России и Уралом, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Блокирующий антициклон, который существовал над Европейской Россией с конца мая и обусловил продолжительный период сухой жаркой погоды в западной части ЕТР и преобладание прохладной погоды на Урале, будет разрушаться. Более того, с 28 июня над Европейской частью России установится высотная ложбина. В результате произойдет смена направления воздушных потоков – если в первой половине недели (как и в течение большей части июня) над Кировской областью и Уралом будут преобладать северо-западные воздушные потоки, то, начиная с 28-29 июня, они сменятся на южные и юго-восточные. Это создает предпосылки к устойчивому дальнейшему потеплению, начиная с конца этой недели.

А на этой неделе прогнозируется небольшое выпадение осадков и температура воздуха ниже климатической нормы на 1-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU