2019-06-25T13:45:14+03:00
Общество

За полгода в Кирове сгорело 62 контейнера

Причины: неосторожность при курении и поджоги
Алена ЗАЙЦЕВА
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Мусор в Кирове несколько раз горел из-за умышленного поджогаМусор в Кирове несколько раз горел из-за умышленного поджогаФото: Елизавета Захарова
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62 контейнера пришлось заменить на новые: они сгорели за пять месяцев. Причины разные – например, неосторожность при курении: окурки часто бросают в мусор непотушенными, мусор начинает плавиться и гореть, в итоге возникает пожар. Есть еще одна причина возгораний контейнеров – это умышленный поджог.

- В двух случаях огонь разожгли под контейнерами, в трех случаях - на крышке, - рассказывает заместитель генерального директора по связям с общественностью АО «Куприт» Станислав Куршаков. - Даже если контейнер не сгорел, а оплавился, он уже не подлежит эксплуатации. Компании-перевозчики вынуждены такие баки заменять, сделать это при отсутствии подменного фонда проблематично.

ВАЖНО

Во избежание ЧП, не бросайте в мусорные контейнеры и мусоропроводы непотушенные сигаретные окурки, зажженные спички и другие горящие предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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