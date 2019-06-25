«Социальный эксперимент-3»: Депутат из Слободского бросил муляж гранаты в полицейских

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-25T13:27:22+03:00

Только после осмотра сотрудники полиции поняли, что в них кинули муляж, а не боевую гранату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Самый молодой депутат Слободской городской думы прославился своими социальными экспериментами. В январе он встал на колени на обочине трассы Киров-Слободской. А неподалеку стояла девушка в норковой шубе и тоже останавливала машины. Таким образом 21-летний депутат пытался проверить водителей на отзывчивость.

- Итог: я простоял час с лишним, и в самом начале съемок остановилась лишь одна машина из 200 - 300 возможных (мимо меня проезжали такси, маршрутки, а также автобусы), что двигались в попутном направлении, никто не останавливался, а у девушки остановились три машины, что проехали меня ранее, - написал тогда Дубровин в соцсетях. - Это случайность? Не думаю.

Второй эксперимент депутат провел в апреле: он выбросил в мусорный бак сверток, похожий на ребенка, с устройством, имитирующим детский плач.

- Невозможно смотреть это видео без слез, внутри все переворачивается, - написал о результатах эксперимента Дубровин. - В видео вставлены не все реакции. Хочется отметить прошедшую мимо девушку, которая выкидывала свой мусорный пакет в наушниках. Судя по тому, что на ее лице не отразилось никакой реакции, она действительно даже не слышала плач ребенка из-за громкой музыки. Считаю, что тут есть о чем задуматься: иногда вопрос спасения человеческой жизни может зависеть от какой-то мелочи, например, привычки некоторых людей «загораживаться» от окружающего мира музыкой в плеере. Порадовал другой пример – это пенсионер, который в ролике появляется вторым. С ним события развивались так: этот пенсионер выслушал мое объяснение, что происходит социальный эксперимент, но, видимо, решил удостовериться. Поэтому всего лишь через несколько минут он снова появился возле бака с мусорным пакетом. Его бдительность вызывает особенное уважение. Иногда люди с подобным характером кажутся нам «неудобными», мы критикуем их за въедливость и подозрительность, но, как видите, такая въедливость бывает нацелена на благое дело.

Третий эксперимент может закончиться уголовным делом. Вчера, 24 июня, на улице Герцена сотрудниками полиции был обнаружен бесхозный подозрительный предмет. На место вызвали дежурный наряд ППС. Место и предмет были осмотрены. Во время того, как полицейский по рации докладывал о том, что тревога оказалась ложной, проходящий мимо мужчина кинул ему под ноги муляж боевой гранаты. Разбираться в том, муляж это или боевой экземпляр, времени не было. Полицейский наряд скрутил прохожего. Им оказался депутат Слободской городской думы.

В тот момент двое молодых людей снимали все происходящее на камеру. Один из знакомых депутата, снимавших «социальный эксперимент» на камеру – несовершеннолетний житель Кирова. Всех троих задержали и увезли в отделение. Там опросили и отпустили.

В УМВД России по Кировской области нам пояснили, что на данный момент уголовное дело не возбуждено. Из-за депутатского статуса бросившего гранату мужчины, - это прерогатива Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU