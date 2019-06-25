В Орловском районе утонула 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-25T11:03:37+03:00

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Как рассказали очевидцы, компания подростков приехала на берег реки Вятки в районе деревни Кузнецы Орловского района. 15-летняя девочка зашла в реку. Обратно ребенок уже не вышел. На данный момент ведется доследственная проверка.

В очередной раз следственные органы напоминают жителям Кировской области о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах в летний период, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - Ежегодно регистрируются случаи гибели при купании несовершеннолетних. В целях недопущения подобных трагических случаев обращаем внимание взрослых на необходимость разъяснения детям правил поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU