2019-06-25T11:03:37+03:00
Происшествия

В Орловском районе утонула 15-летняя девушка

ЧП произошло около деревни Кузнецы
Алена ЗАЙЦЕВА
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ЧП произошло в Орловском районеЧП произошло в Орловском районеФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Как рассказали очевидцы, компания подростков приехала на берег реки Вятки в районе деревни Кузнецы Орловского района. 15-летняя девочка зашла в реку. Обратно ребенок уже не вышел. На данный момент ведется доследственная проверка.

В очередной раз следственные органы напоминают жителям Кировской области о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах в летний период, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - Ежегодно регистрируются случаи гибели при купании несовершеннолетних. В целях недопущения подобных трагических случаев обращаем внимание взрослых на необходимость разъяснения детям правил поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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