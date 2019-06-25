2019-06-25T11:01:11+03:00
Общество

Судебные приставы в Кирове добиваются сноса многоквартирного самостроя

Жильцов предупредили, что 8 июля их могут оштрафовать
Алена ЗАЙЦЕВА
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Дом, в котором живут десятки семей, могут снести по закону. Фото: "Свойкировский"Дом, в котором живут десятки семей, могут снести по закону. Фото: "Свойкировский"
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Десятки жильцов на Щорса 127А рискуют остаться на улице. Виной тому – недобросовестный собственник, который в 2011 году получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома, а начал строительство многоквартирного. В 2013 году строительство завершилось, жильцам торжественно вручили ключи от квартир. Самое главное «но» - разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено. Юридически это означает только одно: строение представляет собой опасность и проживать в нем нельзя.

В 2017 году из-за многочисленных нарушений дом был признан незаконной постройкой и судебные приставы получили исполнительный лист – привлечь к ответственности собственника. Он был объявлен в розыск, найден и ему вручена повестка для явки к приставу-исполнителю, а также уведомление о сроке, когда самовольная постройка должна быть снесена – а это 10 июля. Кстати, сам собственник в Кирове не проживает – все уведомления, постановления и протоколы он получает по почте.

Жильцов предупредили о том, что их могут оштрафовать за незаконное проживание. Фото: УФССП по Кировской области

Жильцов предупредили о том, что их могут оштрафовать за незаконное проживание. Фото: УФССП по Кировской области

И все бы ничего, но в трехэтажном доме проживают люди. А это 47 семей.

- В суде установлено, что в помещениях подлежащего сносу строения проживают граждане, - сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кировской области. - В целях исполнения судебного решения судебными приставами-исполнителями жителям подлежащего сносу строения вручены требования о прекращении эксплуатации помещений, проживание в которых несет угрозу их безопасности. Граждане под роспись предупреждены о том, что за неисполнение требования судебного пристава-исполнителя в установленный срок, а именно 8 июля, они могут быть привлечены к административной ответственности.

Штраф (повторный) варьируется от 2 до 2,5 тысяч рублей.

В службе судебных приставов признают, что в их практике пока не было сноса помещения, где проживают люди. Судом были приняты решения и исполнены о сносе лесопилки в Демьяново, шашлычки в Кирове, здания, где располагались ритуальные услуги, киосков, торговых павильонов, заборов и даже крыльца. Но вот дом, где живут люди, хоть и незаконно построенный, сносить еще не приходилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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