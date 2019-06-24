2019-06-24T18:26:01+03:00
Общество

Без резких пятен и геометрических фигур: на месте Коневского рынка появится торговый комплекс с фонтаном

Проект реконструкции одобрили на градсовете
Алена ЗАЙЦЕВА
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Методы торговли на Коневском рынке в Кирове уже устарелиМетоды торговли на Коневском рынке в Кирове уже устарелиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Внешний облик и методы торговли на Коневском рынке устарели. На градостроительном совете в администрации города Кирова уже не раз обсуждали вопрос, что его структуру надо менять. Несколько раз были представлены проекты, в которые вносились те или иные дополнения. Наконец сегодня, 24 июня, проект утвердили.

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА МЕСТЕ КОНЕВСКОГО РЫНКА

1. Вместо открытой зоны с торговыми палатками планируется возвести крытый благоустроенный комплекс с парковкой, уютной прилегающей территорией.

- Здание спроектировано таким образом, что со стороны улицы Воровского его почти не видно. Мы сохраняем существующую на сегодня хвойную аллею, которая и скроет большую часть здания, - отметил главный архитектор проекта Андрей Нагаев. - Так называемый «антресольный» этаж призван визуально связать уровень ул. Воровского и проектируемой территории.

2. Вокруг самого здания обустроят клумбы, скамейки, светильники, а в перспективе планируется фонтан.

3. Парковка торгового комплекса рассчитана на 200 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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