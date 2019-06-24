Вятская Епархия объявила об обретении мощей святого Леонида Устьнедумского

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-24T16:52:42+03:00

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Археологические раскопки в Храме Пресвятой Богородицы деревни Озера Лузского района проводились в феврале-марте прошлого года. Благословение на проведение работ было получено от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По историческим и архивным данным святой Леонид был погребен во Введенском храме основанной им Устьнедумской обители в 1654 году, - сообщает сайт Вятской Епархии. - Место захоронения всегда почиталось местными жителями и привлекало многочисленных паломников, по молитвам у его захоронения происходили чудеса и исцеления.

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Археологические работы вели специалисты Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране культурного наследия Кировской области».

Останки передали для освидетельствования в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Опознание мощей проходило под руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора Виктора Звягина.

Результаты освидетельствования подтвердили, что мощи, обретенные на территории храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, действительно принадлежат преподобному Леониду Устьнедумскому, - сообщают в епархии. - 18 июня Патриарх Кирилл благословил почитание мощей преподобного Леонида, в скором времени они будут открыты и доступны для поклонения, их установят в Введенском храме деревни Озера.

ИСТОЧНИК KP.RU