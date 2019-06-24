В Кировской области вынесли приговор женщине, виновной в смерти семилетнего ребенка
Жительницу Лузы признали виновной в смерти семилетней девочки. ДТП произошло 2 июня 2018 года. В этот день 34-летняя женщина передвигалась на автомобиле Renault Duster по улице Гагарина. Водитель стала поворачивать налево без светого сигнала. В этот момент в ее машину врезался «ВАЗ 21102», который двигался в попутном направлении.
- В рузультате ДТП семилетняя девочка, пассажир автомобиля «ВАЗ 21102» получила смертельные телесные повреждения, - пояснили в прокуратуре Кировской области.
В итоге, суд признал женщину виновной по статьей УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ее приговорили к году лишения свободы. Отбывать наказание жительница Лузы будет в колонии-поселении.
Также осужденная должна будет выплатить родителям погибшей девочки 1 миллион 300 тысяч рублей. Кроме того, женщину на три года лишили права управлять транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU