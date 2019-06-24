Матери 3-летней девочки, погибшей от истощения в одиночестве, продлили срок ареста

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-24T14:23:00+03:00

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Расследование по делу гибели трехлетнего ребенка не закончено. Напомним, что девочку нашла бабушка, которая пришла проведать внучку и дочь. Однако, в квартире она обнаружила только тело малышки. Горе-мать ушла гулять и оставила ребенка почти на неделю. Ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

17 июня по ходатайству следователя арест 21-летней девушке продлили до 19 августа. Сейчас она ожидает психолого-психиатрическую экспертизу. Однако, очередь на ее проведение слишком большая. Есть вероятность, что девушка останется в следственном изоляторе еще на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU