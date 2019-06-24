2019-06-24T18:40:02+03:00
Происшествия

На неделе в Кирове похолодает до + 16 градусов

Ночами температура воздуха будет опускаться до +8
Анна КРЮКОВА
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Причиной похолодания в Кирове станет скандинавский антициклон. Фото: Людмила КАЛИНИНАПричиной похолодания в Кирове станет скандинавский антициклон. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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Жаркие солнечные выходные в Кирове сменятся прохладными буднями. В понедельник днем, 24 июня, температура воздуха составит +22 градуса. Ближе к ночи столбик термометра окажется на отметке +13.

Во вторник днем в городе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +18 градусов. Ночью в Кирове похолодает до +12.

В среду, 26 июня, синоптики предупреждают жителей города о грозе и ливнях. Днем ожидается 16 градусов тепла. Ночью будет всего +10 градусов.

Четверг, по прогнозам Gismeteo.ru, окажется одним из самых холодных дней на неделе. Днем ожидается переменная облачность и +17 градусов. Ночью воздух прогреется до +8.

В пятницу в Кирове ожидается потепление. Днем температура воздуха составит +19 градусов. Ночью столбик термометра окажется на отметке +12 градусов. Ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 14 м/с.

Напомним, что причиной похолодания станет скандинавский антициклон, на периферии которого окажется наш регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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