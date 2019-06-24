2019-06-24T12:24:04+03:00
Происшествия

«А если бы на человека упал?»: в Кирове дорожный знак рухнул на автомобиль

Машина получила два повреждения
Анна КРЮКОВА
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Знак упал на автомобиль на улице Ярославской. Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧЗнак упал на автомобиль на улице Ярославской. Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧ
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В воскресенье, 23 июня, кировчанин пожаловался, что на его автомобиль во время движения рухнул дорожный знак. ЧП произошло на улице Ярославской в 14.30. Об этом мужчина сообщил в группе «Злой кировчанин».

- Этот знак держался просто на соплях, кто ответственный за такие нарушения, а если бы на человека упал? - возмущенно спросил местный житель Артем. - Почему все так безответственно относятся к своей работе, рабочие сказали что знаки устанавливали КТК, кто отвечать будет за повреждения? Хотелось бы получить внимание от администрации на данную проблему.

По словам местных жителей, знак устанавливали сотрудники «КТК». Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧ

По словам местных жителей, знак устанавливали сотрудники «КТК». Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧ

Кроме того, мужчина пояснил, что уже обратился в ГИБДД для составления акта. Автомобиль получил два повреждения.

Местные жители отметили в комментариях, что на днях в том же дворе пострадала еще одна машина. На нее от сильного ветра упало ограждение, также установленное «Кировской теплоснабжающей компанией».

Упавший знак повредил автомобиль. Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧ

Упавший знак повредил автомобиль. Фото: vk.com/zlo43, Артем СЕРГЕЕВИЧ

В «КТК» «Комсомолке» сообщили, что сотрудники компании действительно проводили работы на улице Ярославской. Однако жалобы к ним не поступали. Поэтому кировчанину посоветовали обратиться в «КТК», чтобы подтвердить факт падения знака. Затем компания будет выяснять все обстоятельства случившегося, в том числе, по какой именно причине упал знак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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