Кировский «поющий» фонтан в сквере имени 60-летия СССР отремонтируют

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-24T11:25:37+03:00

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- Вечером мы пришли показать нашим гостям из Нижнего Новгорода «поющие» фонтаны, - пишет в соцсетях кировчанин. - Показали... Совсем недавно все работало. Может это какие-то плановые работы?

Другие жители города в комментариях тут же набросились на власти: мол, ничего не делают, да и никому это не надо.

В мэрии Кирова прокомментировали данную ситуацию. Как рассказали в администрации, фонтан отказал из-за сломанного электродвигателя. Его недавно отправили на ремонт. Параллельно с этим рабочие очистят чашу от листвы, мусора и ряски. В конце первой недели июля фонтан возобновит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU