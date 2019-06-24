Кировчане жалуются на частые пожары у «Алых парусов»
Жители города жалуются на частые пожары у жилого комплекса «Алые паруса». Кировчане отмечают, что больницы в центре города уже давно не функционируют, однако здания не сносят. Из-за этого заброшенные дома часто поджигают.
- В самом центре города в парке у «Алых парусов» стоят заброшенные больницы, - сообщил местный житель Евгений в группе «Злой кировчанин». - С самого утра до глубокого вечера подростки их громят, поджигают. Вечером там собираются бомжи и алкоголики. Самое интересное, что никому нет дела до этого.
Горят заброшенные дома у «Алых парусов».Видео: vk.com/zlo43 , Евгений ГЫРДЫМОВ! другой источник
В ГУ МЧС по Кировской области «Комсомолке» пояснили, что пожары в заброшенных домах в центре города действительно бывают. Однако в прошедшие выходные информации о возгорании этих зданий не поступало. Чтобы выяснить по какой причине, разрушающиеся дома не сносят, редакция направит запрос в администрацию города.
ИСТОЧНИК KP.RU