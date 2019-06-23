2019-06-23T19:48:04+03:00
Общество

15-летнего воспитанника Кирово-Чепецкого интерната не могут найти целую неделю

Он ушел в предыдущее воскресенье
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Парень самовольно покинул школу. Фото: vk.com/ornkirovПарень самовольно покинул школу. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Юноша покинул школу-интернат в одном сел Кирово-Чепецкого района 16 июня в 17.30 часов. С тех пор его никто не видел. Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» совместно с полицией занимается поисками Артура Вешнякова.

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 170 сантиметров, глаза карие, черные волосы. На момент ухода был одет в темно-синие брюки, такого же цвета кофту, белую футболку и черные ботинки.

Всех, кому известна информация о местоположении молодого человека, просят сообщить инфоргу поиска Екатерине Назаровой по телефону 8-909-135-10-85, или в полицию по телефонам: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Немного не долетел до Чепецка»: кировских парашютистов унесло ветром
Кировчанка с разгромным счетом победила во втором отборочном туре битвы городов «Своей игры»
Станет прохладнее: на Кировскую область надвигается антициклон
День памяти и скорби в Кирове: на набережной Грина зажгли десятки свечей
«Следующий прыжок будет в тюрьму»: кировские подростки устроили паркур на припаркованных авто
Грозы и сильный ветер: Кировское МЧС сделало метеопредупреждение
6 человек на иномарке: в Арбажском районе из-за пьяного водителя пострадали две несовершеннолетние девушки
Елена Ковалева обсудила городские проблемы с коллективом фабрики «Весна»
В Кирове начали проверку промплощадки, которая предположительно являлась источником вони
Несколько автобусных маршрутов планируют продлить до микрорайона Чистые пруды
На Лобановском кладбище прохожие тушили «ритуальный пожар»
Владимир Быков о заключении соглашения о сотрудничестве с Чувашией: «У нас появляется возможность перенять опыт друг друга»
На набережной Грина пройдет акция «Свеча памяти»
Кировчане продолжают выходить на пикеты из-за неприятного запаха с территории БХЗ
Погода на 22-23 июня в Кирове: жарко и ветрено
Власти Кирова будут избавляться от ржавых чадящих автобусов
Как снять классное видео
Кировчанам показали, как добиться успеха если родился в провинции
В Кирове планируют сносить по 15 ветхих домов за год
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм
Хотите сохранить здоровье - пейте!
В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады
Выступление звезд и салют в День города в Кирове оплатили инвесторы