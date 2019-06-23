15-летнего воспитанника Кирово-Чепецкого интерната не могут найти целую неделю

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-23T19:48:04+03:00

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Юноша покинул школу-интернат в одном сел Кирово-Чепецкого района 16 июня в 17.30 часов. С тех пор его никто не видел. Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» совместно с полицией занимается поисками Артура Вешнякова.

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 170 сантиметров, глаза карие, черные волосы. На момент ухода был одет в темно-синие брюки, такого же цвета кофту, белую футболку и черные ботинки.

Всех, кому известна информация о местоположении молодого человека, просят сообщить инфоргу поиска Екатерине Назаровой по телефону 8-909-135-10-85, или в полицию по телефонам: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU