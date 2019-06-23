«Немного не долетел до Чепецка»: кировских парашютистов унесло ветром

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-23T19:38:56+03:00

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Парашютисты попали в мощный восходящий поток воздуха, из-за чего они приземлились в удалении от штатной площадки аэродрома. инцидент произошел 15 июня.

- В течение часа после происшествия локализация каждого из них была установлена, - сообщается в группе аэродрома в Порошино. - Из-за приземления на неподготовленную площадку две девушки получили лёгкие телесные повреждения, в виде ушибов и ссадин, в настоящее время их здоровью ничто не угрожает.

в Комментариях к сообщению «отметились» тренеры и сами парашютисты. Первые говорят, что подобные внештатные ситуации случаются и ничего страшного в произошедшем нет.

- Было весело, - пишет в комментариях один из парашютистов. - Вместе с прыжком получил целое путешествие. Немного не долетел до Чепецка.

ИСТОЧНИК KP.RU