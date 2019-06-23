2019-06-23T18:35:44+03:00
Общество

Кировчанка с разгромным счетом победила во втором отборочном туре битвы городов «Своей игры»

Все три игрока ответили верно, но переводчица набрала больше баллов
Евгений ДЕМИХОВ
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Наталья стала победителем во втором этапе битвы городов. Фото: кадр из телеигры «Своя игра»Наталья стала победителем во втором этапе битвы городов. Фото: кадр из телеигры «Своя игра»
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22 июня в интеллектуальной телеигре началась битва городов. В ней приняли участие три команды с участниками из Кирова, Москвы и Ростова-на-Дону. Капитаном нашей команды стал победитель юбилейного сезона Иван Семушин. В помощь себе он позвал в команду Юрия Чудиновских и Наталью Комар.

В субботу прошел первый этап, в котором выступил капитан команды кировчан. В финальном раунде он сражался с оппонентом из Ростовской области. Игроки выбрали категорию «Книжный мир». А вопрос выглядел следующим образом: «Один из персонажей этого автора - дворецкий Фрейби. Набрав фамилию по-английски с русской раскладкой клавиатуры, этот псевдоним автора и получите». Оба игрока дали верный ответ - Акунин. Вот только по количеству баллов кировчанин проиграл. По итогам игры он набрал 20101, а его оппонент - 24300.

В воскресенье, 23 июня, прошел не менее напряженный этап. В нем участвовала переводчица из Кирова Наталья Комар. На этот раз до финального раунда добрались все три игрока. Тема заключительного вопроса, кстати, была похожа на предыдущую: «Писатели». Вопрос был таким: «В романе Джоанн Харрис «Ежевичное вино» писатель для серьезных книг пользуется только ею. И окружающие по звуку понимают, впереди шедевр, а не однодневка». Все игроки ответили верно на этот вопрос. Но кировчанка набрала самый высокий балл и поэтому победила. За игру она заработала 30455, а ее оппоненты 10000 и 21700.

Кстати, призовой фонд в игре составит общее количество баллов у команды-победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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