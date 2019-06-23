Станет прохладнее: на Кировскую область надвигается антициклон

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-23T15:50:00+03:00

В конце июня в регионе может стать еще холоднее

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В понедельник, 23 июня, в области может заметно опуститься температура воздуха. Это произойдет из-за скандинавского антициклона, на периферии которого окажется наш регион. Благодаря этому, погода станет заметно прохладнее. Температура воздуха в этот день будет +17...+23 градуса.

- В середине следующей недели станет еще прохладнее, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - По предварительным прогнозам, в конце июня погода в Кировской области будет больше соответствовать климатической норме конца мая. В дневные часы ожидается около +20 градусов тепла, а по ночам +5...+10.

Кстати, не исключается вероятность дождей. Они будут идти практически каждый день, начиная с субботы, 29 июня. Так что кировчан может ожидать дождливое начало второго месяца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU