2019-06-23T14:26:15+03:00
Общество

День памяти и скорби в Кирове: на набережной Грина зажгли десятки свечей

Горожане познакомились с фотографиями, сделанными в годы Великой Отечественной войны
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчане смогли увидеть знаменитые исторические фотографии. Фото: Управление Росгвардии Кировской областиКировчане смогли увидеть знаменитые исторические фотографии. Фото: Управление Росгвардии Кировской области
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22 июня - памятный день для нашей страны. 78 лет назад на Советский Союз напала фашистская Германия - так началась Великая Отечественная война. Спустя годы, граждане нашей страны помнят об этом трагическом событии. В память о воинах, защищавших Родину, кировчане зажгли свечи на набережной Грина.

- Там была развернута выставка фотографий, в хронологическом порядке представляющая наиболее масштабные операции, контрнаступления и победы Красной армии в годы Великой Отечественной войны, - рассказали в Управлении Росгвардии Кировской области. - Кировчане, от мала до велика, просто гуляющие по набережной, или специально пришедшие на акцию, рассматривали фото военных лет, ставили под ними горящие свечи.

В акции «Свеча памяти» принимали участие не только обычные горожане, но и сотрудники силовых ведомств: полицейские, росгвардейцы, следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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