2019-06-22T15:25:02+03:00
Общество

«Следующий прыжок будет в тюрьму»: кировские подростки устроили паркур на припаркованных авто

Пользователи соцсетей негодуют по поводу воспитания детей
Евгений ДЕМИХОВ
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Молодых людей разыскивает полиция. Фото: vk.com/kirovmpМолодых людей разыскивает полиция. Фото: vk.com/kirovmp
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Компания молодых людей решила попрактиковаться в навыках бега по машинам. Подростки прыгали по автомобилям, припаркованным, около одного из домов на улице Попова в Чистых прудах. Не обращая внимания на прохожих и срабатывающие сигнализации, они продолжали бегать по машинам, оставляя вмятины на капотах и крышах.

Видео с хулиганами, попавшими в объективы камер видеонаблюдения, разместили в группе «Место происшествия». Кировчане в комментариях осуждают молодых людей и рассуждают об их воспитании. Кое-кто из пользователей предположил, что следующий «прыжок» подростки совершат уже в тюрьму.

Кстати, по информации паблика, хулиганов уже разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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