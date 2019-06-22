Грозы и сильный ветер: Кировское МЧС сделало метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-22T15:38:30+03:00

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В ближайшие сутки погода в регионе может преподнести жителям небольшие «сюрпризы». По информации МЧС Кировской области, 23 июня в регионе ожидаются грозы и усиление ветра, с порывами до 19 метров в секунду.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в воскресенье будет тепло, но пасмурно. Утром в Кирове ожидается выпадение осадков. Температура воздуха в первой половине дня достигнет +19...+25 градусов. Вечером также будет достаточно жарко. Столбик термометра не опустится ниже +16. Во второй половине суток небо очистится от облаков и прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU