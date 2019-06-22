6 человек на иномарке: в Арбажском районе из-за пьяного водителя пострадали две несовершеннолетние девушки

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-22T15:42:28+03:00

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20-летний парень, сидевший за рулем «Киа Серато», не справился с управлением. Как выяснили инспекторы ГАИ, он, к тому же, был пьян. В салоне в момент аварии находились две несовершеннолетние девушки (15 и 17 лет).

- 22 июня в 2.30 часов в поселке Арбаж на улице Советской иномарка съехала в кювет и перевернулась, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Шесть человек получили травмы.

15-летнюю пассажирку госпитализировали. Второй девушке помощь оказали на месте. В больницу отправились молодые люди 20 и 23 лет. Еще одному 20-летнему пострадавшему оказали помощь на месте аварии.

По факту ДТП ведется проверка. Инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года.

ИСТОЧНИК KP.RU