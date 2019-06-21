2019-06-21T18:02:54+03:00
Общество

В Кирове начали проверку промплощадки, которая предположительно являлась источником вони

О результатах говорить рано: проверка идет в рамках уголовного дела
Алена ЗАЙЦЕВА
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На данный момент производство планово остановленоНа данный момент производство планово остановленоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На этой неделе компетентные органы и органы контроля начали проверку промплощадки в юго-западном районе, которая, предположительно, являлась источником зловония в областном центре. На жуткий запах сероводорода жители начали сетовать с апреля. Сейчас этот запах стал слабее. 14 июня прокуратура Октябрьского района признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 1. ст. 251 «Загрязнение атмосферы». В рамках этого уголовного дела специалисты Росприроднадзора начали проверку цехов на производстве, шламоотвалов, отстойников. В настоящее время в прокуратуре не дают никаких комментариев по первым результатам проверки, ссылаясь на тайну следствия.

В данный момент производство планово приостановлено - в теплое время года работа на предприятии не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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