2019-06-21T16:15:18+03:00
Происшествия

На Лобановском кладбище прохожие тушили «ритуальный пожар»

На пульт дежурного сигнала о возгорании не поступало
Алена ЗАЙЦЕВА
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Прохожие подозревают, что поджог был устроен в ритуальных целях.Прохожие подозревают, что поджог был устроен в ритуальных целях.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В четверг прохожие заметили дым в районе улицы Потребкооперации. Лето - время повышенной пожароопасности, поэтому проходившие мимо парень и девушка решили узнать, что именно там горит.

- Оказалось, горел пух вокруг кладбища, - рассказала жительница Кирова Мария Лебедева. - Мы начали тушить. Потом увидели, что бежит охранник. Мы посмотрели в ту сторону, а там, в центре кладбища, разгорелся большой пожар, где-то на два метра в диаметре. Мы подобрались к месту, затоптали, затушили, охранник еще за водой сбегал. И когда мы залили огонь, заметили, что на дереве привязаны ленты и какая-то солома, пахнет гарью. В общем, явно поджог, и, видимо, в каких-то оккультных целях. Думаю, если бы мы не потушили огонь, то могло бы все кладбище загореться – на улице сейчас сухо.

Ребята рассказали, что, справившись с огнем, они позвонили по номеру 112 и сообщили о том, что потушили пожар. В ГУ МЧС России по Кировской области отметили, что звонков о возгорании на кладбище не поступало, а сообщения о потушенных пожарах дежурным не передаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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