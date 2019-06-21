Владимир Быков о заключении соглашения о сотрудничестве с Чувашией: «У нас появляется возможность перенять опыт друг друга»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-21T13:02:02+03:00

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Документ о сотрудничестве подписан сегодня в Законодательном собрании Чувашской Республики. Соглашение сторон по вопросам защиты прав и свобод человека, реализации приоритетных национальных проектов, социальной защиты населения, поддержки отечественных товаропроизводителей, охраны окружающей среды, укрепления законности и правопорядка подписали Председатель Законодательного Собрания нашего региона Владимир Быков и глава Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова.

- Соглашение дает нам большие возможности по совершенствованию законотворческой работы, по обмену опытом между парламентами наших регионов, - подчеркнула Альбина Егорова. – Кроме того, оно позволит нам решать проблемные вопросы на федеральном уровне в интересах жителей Кировской области и Чувашской Республики.

- В рамках подписанного соглашения, в первую очередь, мы будем укреплять взаимодействие в законотворческой деятельности, - отметил Владимир Быков. - Изучая законы, которые разрабатывают и принимают Законодательное Собрание Кировской области и Государственный Совет Чувашской Республики, мы находим много общих тем, много позитивных моментов, которые можем претворить в жизнь в своих регионах. У нас появляется возможность перенять опыт друг друга. В частности, по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Посетив предприятие в Новочебоксарске, я увидел, как этот вопрос решается здесь. В дальнейшем мы создадим подробный план нашего взаимодействия и станем работать в соответствии с ним. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным.

Кроме того, в рамках визита в Чувашию Владимир Быков посетил несколько предприятий, XXVI Межрегиональную выставку «Регионы – сотрудничество без границ», а также Чувашский национальный музей, где представлена экспозиция, рассказывающая об истории и национальной культуре республики.

ИСТОЧНИК KP.RU