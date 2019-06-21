Погода на 22-23 июня в Кирове: жарко и ветрено

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-21T14:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Наконец-то кировчане дождались настоящей летней жары в выходные. Суббота и воскресенье обещают быть жаркими: температура днем будет колебаться от +24 до +25 градусов. Ночью же нас ожидает долгожданная прохлада. В субботу ночью может быть до +14 градусов, а в воскресенье – до +19 градусов. Оба дня обещают быть ветреными: в субботу порывы могут достигать 13 метров в секунду, ветер будет дуть с юго-запада. В воскресенье – западный ветер, с порывами до 12 метров в секунду. Возможны небольшие дожди. Атмосферное давление в пределах нормы.

Кстати, городской пляж в Кирове пока только готовится к открытию, которое должно состояться после его официальной приемки всеми соответствующими службами.

ИСТОЧНИК KP.RU