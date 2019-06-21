2019-06-21T13:42:02+03:00
Общество

Власти Кирова будут избавляться от ржавых чадящих автобусов

В новом контракте с перевозчиками будут прописаны критерии внешнего вида и технические характеристики, отвечающие нормам
Алена ЗАЙЦЕВА
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От чадящих ПАЗиков администрация давно хочет избавитьсяОт чадящих ПАЗиков администрация давно хочет избавитьсяФото: Анна КРЮКОВА
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На июньском заседании Гордумы депутат Юрий Шлемензон обратил внимание народных избранников и чиновников на то, что по Кирову продолжают ездить старые неприглядные ПАЗики. Зампред Гордумы Александр Востриков предложил снимать ржавые и чадящие автобусы на видео и отправлять эти записи в администрацию города.

- Илья Шульгин заявил, что в новых контрактах с перевозчиками будут обозначены критерии внешнего вида и технического состояния автобусов в соответствии с федеральным законодательством, - сообщает информационный портал «Свойкировский». - В этом году в Кирове истекает срок контрактов на маршрутную сеть общественного транспорта. Поэтому в конце года администрация объявит новый конкурс на обслуживание автобусных и троллейбусных маршрутов на следующие пять лет. Администрация уже подготовила первые изменения маршрутной сети. По словам начальника департамента городского хозяйства, так как город застраивается, будет улучшена транспортная доступность микрорайонов Озерки, Солнечный берег и Чистые Пруды.

Напомним, что в августе прошлого года на радио «Комсомольская правда» в Кирове» тема обновления автопарка уже обсуждалась с Ильей Шульгиным.

- Не секрет, что положение АТП плачевное, и сейчас мы ведем работы по его «оздоровлению», а поскольку лишних денег нет, то сейчас перед нами стоит задача по привлечению в город средств, - пояснил сити-менеджер. - Уже давно мы ведем переговоры, причем и с КамАЗом, и с подмосковным Ликинским заводом, и с белорусским МАЗом. Могу сказать, что самые серьезные предложения по соотношению цена-качество поступили как раз от последнего поставщика. Но из-за нехватки бюджетных средств мы рассматриваем все предложения. Необходимо «очищать» город от грязного воздуха и пыли. Поэтому уже сейчас мы начинаем системно выдавливать из города всем надоевшие ПАЗики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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