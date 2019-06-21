В Кирове планируют сносить по 15 ветхих домов за год

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-21T11:26:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодно в Кирове будут сносить по 15 старых домов. Такую программу расселения ветхого жилья приняли в мэрии. График сноса зданий уже подготовлен до 2025 года. Об этом рассказала глава города Елена Ковалева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове.

- Готовится проект и производится снос, - отметила мэр. - Примерно один миллион рублей на один дом. Это является сдерживающим фактором. Депутаты предложили администрации рассмотреть другие механизмы, задействовать средства инвесторов. Сейчас город над этим работает.

Так, потенциальными инвесторами могут стать строительные компании, заинтересованные в получении земельных участков. Сейчас в городе 116 аварийных и ветхих домов. В них никто не проживает. Еще 21 дом пока не удалось расселить полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU