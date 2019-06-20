«Выше неба»: выше всяких похвал

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-20T18:28:44+03:00

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Если кто-то видел Викторию Толстоганову в главной роли Раисы Ивановны (она же Тонька-пулеметчица из сериала «Палач»), то помнит, в каком напряжении держит зрителя эта роль. Роль-надрыв, роль-загадка, роль матери-волчицы.

В фильме «Выше неба» это амплуа вновь повторяется - актриса играет маму главной героини Саши Тихоновой, «неизлечимо больной» девочки-подростка. Она охраняет и бережет свою семью всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Роль, хотя и не главная, но настолько сильная, что на некоторых моментах захватывает дух. Актеры всегда говорят, что сыграть любовь очень непросто. Неискренность зрители сразу же увидят в кадре. А в фильме «Выше неба» актеры Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, супруги в жизни, играют нелюбовь. И что сложнее - сыграть любовь, или нелюбовь, зритель сможет оценить сам.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ

1. Это первая совместная работа супругов Толстогановой и Аграновича.

2. Для этих съемок актрисы Таисия Вилкова, Дарья Жовнер, Полина Витроган учились играть на музыкальных инструментах, а Филипп Авдеев - управлять парапланом.

3. Актриса Виктория Толстоганова получила приз «За лучшую женскую роль» на 30-м Открытом российском кинофестивале.

ВАЖНО

Посмотреть фильм «Выше неба» можно будет с 27 июня в кинотеатре «Колизей».

ИСТОЧНИК KP.RU