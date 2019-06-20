Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-20T18:11:24+03:00

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Предприниматели Валерий Смолюк и Олег Уваров не будут проводить Международный фестиваль шляп в этом году. Свое решение организаторы праздника объяснили отсутствием поддержки со стороны областного правительства.

- С каждым годом интерес к событию растет, а значит, расти должен и уровень его организации, - пояснили создатели фестиваля. - Без дополнительных вложений это невозможно.

Делегацию из Вятских Полян ожидают в Москве. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Однако делегацию из Вятских Полян ожидают на праздновании Дня города в Москве. В столице по примеру Кировской области проведут парад шляпников. Мероприятие состоится на территории парка «Сокольники».

Напомним, что Международный фестиваль шляп проходил в Вятских Полянах три года подряд. Во время праздников в городе организовывали конкурс лучшего карнавального костюма, шествие в нарядах сказочных персонажей, мастер-классы и концерты с многочисленными танцевальными и музыкальными номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU