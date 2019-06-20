«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-20T18:07:42+03:00

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Открытая дверь в квартире навела мать 46-летнего Алексея Шишкина на самые страшные мысли. Она сразу же бросилась в полицию. К поискам подключили волонтерскую организацию «Лиза Алерт».

- Выяснили, что во время очередной прогулки 9 июня Алексей уехал на коляске к Никольскому храму, - сообщила инфорг поиска в своем отчете. - Около 11 часов туда подъехала белая иномарка.

За рулем был неизвестный мужчина. С ним Алексей недолго поговорил, потом водитель помог жителю Котельнича сесть в авто и они уехали. Волонтеры и полицейские сбились с ног. Мать гадала, куда мог пропасть ее сын. Первые сведения появились в тот же день. Очевидцы рассказали, что видели иномарку на заправке.

Позднее выяснили номер машины и установили ее владельца. К тому времени автомобиль уже находился за 800 километров от Котельнича - в Москве. Вскоре Алексей позвонил матери. Он рассказал, что водитель - его старый друг Николай. А уехал он потому, что хотел попутешествовать, увидеть мир и побывать на море.

ИСТОЧНИК KP.RU