«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Открытая дверь в квартире навела мать 46-летнего Алексея Шишкина на самые страшные мысли. Она сразу же бросилась в полицию. К поискам подключили волонтерскую организацию «Лиза Алерт».
- Выяснили, что во время очередной прогулки 9 июня Алексей уехал на коляске к Никольскому храму, - сообщила инфорг поиска в своем отчете. - Около 11 часов туда подъехала белая иномарка.
За рулем был неизвестный мужчина. С ним Алексей недолго поговорил, потом водитель помог жителю Котельнича сесть в авто и они уехали. Волонтеры и полицейские сбились с ног. Мать гадала, куда мог пропасть ее сын. Первые сведения появились в тот же день. Очевидцы рассказали, что видели иномарку на заправке.
Позднее выяснили номер машины и установили ее владельца. К тому времени автомобиль уже находился за 800 километров от Котельнича - в Москве. Вскоре Алексей позвонил матери. Он рассказал, что водитель - его старый друг Николай. А уехал он потому, что хотел попутешествовать, увидеть мир и побывать на море.
ИСТОЧНИК KP.RU