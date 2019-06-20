«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-20T14:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

18 июня храм в селе Быстрице Оричевского района обновили. Его украсили новым золотым куполом с крестом.

- Великий праздник Пятидесятницы для церкви является престольным - главный предел храма освящен в честь Троицы Живоначальной, - рассказали в Вятской и Слободской Епархии. - В этом году он получил замечательное продолжение. На колокольню Троицкой церкви был водружен новый купол с крестом. Золотая маковка прекрасно дополнила и украсила храмовый ансамбль.

Прихожане собрались в этот день у церкви, чтобы помолиться перед установкой купола. Богослужение совершил настоятель храма Николай Федько.

Как сообщили в Епархии, когда мощный автокран водрузил купол на колокольню, «слезы радости сияли на глазах у многих людей».

ИСТОЧНИК KP.RU