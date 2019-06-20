2019-06-20T14:40:57+03:00
Общество

«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм

Его поднимали при помощи автокрана
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Купол водружали под колокольный перезвон. Фото: Вятская и Слободская ЕпархияКупол водружали под колокольный перезвон. Фото: Вятская и Слободская Епархия
Изменить размер текста:

18 июня храм в селе Быстрице Оричевского района обновили. Его украсили новым золотым куполом с крестом.

- Великий праздник Пятидесятницы для церкви является престольным - главный предел храма освящен в честь Троицы Живоначальной, - рассказали в Вятской и Слободской Епархии. - В этом году он получил замечательное продолжение. На колокольню Троицкой церкви был водружен новый купол с крестом. Золотая маковка прекрасно дополнила и украсила храмовый ансамбль.

Прихожане собрались в этот день у церкви, чтобы помолиться перед установкой купола. Богослужение совершил настоятель храма Николай Федько.

Как сообщили в Епархии, когда мощный автокран водрузил купол на колокольню, «слезы радости сияли на глазах у многих людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
Хотите сохранить здоровье - пейте!
В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады
Выступление звезд и салют на День города в Кирове оплатили инвесторы
В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за вони с БХЗ
Кировчанин за три пачки кофе на год сел в тюрьму
В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь
Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей
«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне
МегаФон, Qualcomm и Nokia разогнали интернет на смартфоне до 1,6 Гбит/с
Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова
«Комсомолка» приглашает кировчан на дегустацию мясных полуфабрикатов
Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер
От «Культурного изолятора» до нового ZDВИГа: 5 топовых событий уходящего театрального сезона в нашем обзоре
Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает способы подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Новая модель подготовки учителей
Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу
В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение
Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов
Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов