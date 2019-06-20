2019-06-20T13:58:14+03:00
Общество

Выступление звезд и салют на День города в Кирове оплатили инвесторы

На все остальные мероприятия потратили порядка трех миллионов рублей
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Тысячи людей пришли посмотреть на выступление звездТысячи людей пришли посмотреть на выступление звездФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Не только кировчане остались довольны прошедшим праздником, но и звезды, выступавшие на нем. Как выяснилось, гонорары Юлианне Карауловой, МакSим и Burito были оплачены из внебюджетных средств. За счет инвесторов организовали салют на набережной Грина и установку сцены на Октябрьском проспекте.

- По информации управления культуры, в бюджете на проведение мероприятий, посвященных 645-летию города, было заложено 3 миллиона 190 тысяч рублей, - рассказали в администрации города Кирова. - Эти средства были потрачены на организацию 25 творческих площадок во всех четырех районах города, организацию работы бесплатных тематических экскурсий, работу «Театрального троллейбуса», выставок под открытым небом. Кроме того, была увеличена статья расходов, направленных на усиление охраны общественного порядка.

Кстати, за счет покупки светозвукового оборудования удалось сэкономить бюджетные деньги. Ранее средства уходили на аренду этого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм
Хотите сохранить здоровье - пейте!
В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады
В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за вони с БХЗ
Кировчанин за три пачки кофе на год сел в тюрьму
В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь
Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей
«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне
МегаФон, Qualcomm и Nokia разогнали интернет на смартфоне до 1,6 Гбит/с
Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова
«Комсомолка» приглашает кировчан на дегустацию мясных полуфабрикатов
Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер
От «Культурного изолятора» до нового ZDВИГа: 5 топовых событий уходящего театрального сезона в нашем обзоре
Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает способы подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Новая модель подготовки учителей
Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу
В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение
Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов
Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов