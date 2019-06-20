Выступление звезд и салют на День города в Кирове оплатили инвесторы

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-20T13:58:14+03:00

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Не только кировчане остались довольны прошедшим праздником, но и звезды, выступавшие на нем. Как выяснилось, гонорары Юлианне Карауловой, МакSим и Burito были оплачены из внебюджетных средств. За счет инвесторов организовали салют на набережной Грина и установку сцены на Октябрьском проспекте.

- По информации управления культуры, в бюджете на проведение мероприятий, посвященных 645-летию города, было заложено 3 миллиона 190 тысяч рублей, - рассказали в администрации города Кирова. - Эти средства были потрачены на организацию 25 творческих площадок во всех четырех районах города, организацию работы бесплатных тематических экскурсий, работу «Театрального троллейбуса», выставок под открытым небом. Кроме того, была увеличена статья расходов, направленных на усиление охраны общественного порядка.

Кстати, за счет покупки светозвукового оборудования удалось сэкономить бюджетные деньги. Ранее средства уходили на аренду этого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU