В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-20T11:40:09+03:00

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День молодежи в Кирове, как и во многих других городах России, отметят 27 июня, в четверг на следующей неделе. В этот день, согласно распоряжению правительства Кировской области от 2013 года «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области», для всех без исключения магазинов действует запрет на продажу алкогольных напитков любой крепости. Нарушителям полагается штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Такая мера принята для того, чтобы в дни, когда проводится Последний звонок, в День защиты детей (1 июня), День молодежи (последнее воскресенье июня) и День знаний (1 сентября) молодежь выпивала как можно меньше, и, соответственно, было бы меньше правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU