Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-20T11:35:33+03:00

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8895 человек обратились в медучреждения за помощью после укусов клещей в наступивший сезон активности. В нынешнем году пострадавших стало больше на 11,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

- Исследовано 8666 клещей, снятых с людей. С положительным результатом на вирус клещевого энцефалита оказались 133, - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - По данным мониторинга зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 33 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений.

Ежегодно в Кировской области проводят акарицидные обработки. Это позволяет уничтожить клещей на определенной территории и избежать учащения случаев нападений насекомых. В этом году специалисты обработали две тысячи гектар в тех местах, которые жители региона посещают наиболее часто.

ИСТОЧНИК KP.RU