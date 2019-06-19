Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-19T15:08:19+03:00

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Спасатели предупреждают жителей региона о надвигающемся ненастье. Днем в четверг, 20 июня, по области местами ожидаются грозы. Кроме того, произойдет усиление ветра. Его порывы будут достигать 19 метров в секунду.

Кстати, погода в этот день будет относительно пасмурной. Воздух прогреется до +17...+24 градусов. К вечеру станет прохладнее: температура опустится до +14...+15 градусов. Ветер ожидается северный и северо-западный. В первой половине дня его скорость не превысит 5,3 метров в секунду, к вечеру воздушные потоки поутихнут до 1,5 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU