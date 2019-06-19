Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-19T12:56:45+03:00

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На предприятии обнаружили нарушения в эксплуатации очистных сооружений. Из-за этого в атмосферу Кирова поступали вредные вещества.

- Основанием для обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц послужили результаты проведенной проверки исполнения законодательства об охране окружающей природной среды, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

Межрайонный природоохранный прокурор направил иск в Октябрьский районный суд с требованием приостановить деятельность организации, расположенной на площадке БХЗ на улице Луганской.

Напомним, что недавно предприятие само объявило о временной приостановке работы для капитального ремонта тех самых очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU