2019-06-19T13:16:31+03:00
Общество

В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось

Животное погибло на месте
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
При столкновении в автомобиле было выбито лобовое стекло. Фото: Скриншот из видеоПри столкновении в автомобиле было выбито лобовое стекло. Фото: Скриншот из видео
Изменить размер текста:

26-летний водитель авто не успел среагировать на выскочившее на дорогу животное. «Приора» сбила лося. Он погиб на месте.

- ДТП произошло 18 июня в 23 часа, вблизи дома № 50/2 на улице Производственной, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель не пострадал.

На старом мосту лось попал под колеса машины.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник

Кстати, за этот год в регионе произошло 47 ДТП с участием животных. В них погибли два человека, еще четыре получили травмы. Как говорят в ГИБДД, чаще всего такие аварии происходят за городом в темное время суток. Инспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах и обращать внимание на знаки, информирующие о возможном появлении животных на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24