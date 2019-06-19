В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
26-летний водитель авто не успел среагировать на выскочившее на дорогу животное. «Приора» сбила лося. Он погиб на месте.
- ДТП произошло 18 июня в 23 часа, вблизи дома № 50/2 на улице Производственной, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель не пострадал.
На старом мосту лось попал под колеса машины.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe! другой источник
Кстати, за этот год в регионе произошло 47 ДТП с участием животных. В них погибли два человека, еще четыре получили травмы. Как говорят в ГИБДД, чаще всего такие аварии происходят за городом в темное время суток. Инспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах и обращать внимание на знаки, информирующие о возможном появлении животных на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU