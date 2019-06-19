2019-06-19T13:17:15+03:00
Общество

Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение

С 2020 года в городе введут единый тариф
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Первые платежки поступят кировчанам уже в сентябреПервые платежки поступят кировчанам уже в сентябреФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В скором времени МУП «Водоканал» станет поставщиком воды во всем городе. Это связано с тем, что у ККС истекают сроки аренды водопроводного имущества, а концессия так и не была заключена.

- Для основной части города тариф сохранится на прежнем уровне, - успокоил горожан директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - Кроме того, мы планируем с 1 января 2020 года сформировать единый тариф на всей территории муниципального образования.

Из-за этого в некоторых микрорайонах Кирова плата за водоснабжение и водоотведение снизится. В этот список вошли Нововятск, Лянгасово, Бахта и некоторые другие. По заверениям Ухина, тариф там снизится на 5-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24