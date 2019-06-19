Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-19T13:17:15+03:00

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В скором времени МУП «Водоканал» станет поставщиком воды во всем городе. Это связано с тем, что у ККС истекают сроки аренды водопроводного имущества, а концессия так и не была заключена.

- Для основной части города тариф сохранится на прежнем уровне, - успокоил горожан директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - Кроме того, мы планируем с 1 января 2020 года сформировать единый тариф на всей территории муниципального образования.

Из-за этого в некоторых микрорайонах Кирова плата за водоснабжение и водоотведение снизится. В этот список вошли Нововятск, Лянгасово, Бахта и некоторые другие. По заверениям Ухина, тариф там снизится на 5-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU