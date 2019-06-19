Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-19T12:17:21+03:00

Теперь предприятие обвиняют не только в дурных запахах, но и в неуплате долгов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Киров» в разделе должников ООО «ДИОН» находится на втором месте. За поставленный газ предприятие просрочило выплату 88 954 200 рублей. Напомним, что эта организация находится на промышленной площадке БХЗ и считается предполагаемым источником неприятного запаха в городе.

Более того, в картотеке Арбитражного суда Кировской области есть несколько исковых заявлений, направленных в адрес ООО «ДИОН». Тот же поставщик газа 20 мая текущего года составил иск сразу на двух ответчиков. По мнению организации, ООО «ДИОН» и ООО «Кировский биохимический завод» еще в марте задолжали за поставку природного газа 17 613 412 рублей 22 копейки. Предварительное судебное заседание по делу состоится 8 июля.

Есть задолженности и за поставки электроэнергии. Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» просит взыскать с ООО «ДИОН» 2 404 626 рублей 81 копейки задолженности за энергоснобжение в марте, 45 872 рублей 88 копейки пени, а также пени, начисленные на день фактической оплаты долга. Предварительное заседание состоится 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU