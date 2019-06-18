2019-06-18T16:30:40+03:00
Общество

Кировская область оказалась на 76 месте по благосостоянию семей

Эксперты высчитали, сколько денег у жителей может остаться после оплаты минимальных расходов
Анна КРЮКОВА
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После оплаты минимальных расходов у семьи с двумя детьми в Кировской области остается около 14 тысяч рублейПосле оплаты минимальных расходов у семьи с двумя детьми в Кировской области остается около 14 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кировская область заняла в рейтинге благосостояния семей одно из последних мест. В среднем, у супругов с одним ребенком остается 24 тысячи рублей после того, как они оплатят минимальные расходы. У семьи с двумя детьми остается примерно 14 тысяч рублей.

Такой рейтинг составили эксперты «РИА-рейтинг». По его итогам, Кировская область оказалась на 76 месте из 85. Это на две позиции ниже, чем в прошлом году.

На первом месте по благосостоянию семей, согласно рейтингу, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва. Там у супругов с двумя детьми остается не менее 100 тысяч рублей. Хуже всего дела обстоят в Кабардино-Балкарской республике, где после минимальных расходов у семей с двумя детьми остается шесть тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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