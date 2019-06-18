Бизнес на павлинах: у кировчанки, продававшей экзотическую птицу, мошенники украли шесть тысяч

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-18T16:51:30+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летняя жительница областного центра лишилась шести тысяч рублей. Женщина разместила на одном из популярных сайтов объявлений свое – о продаже павлинов. Заводчица и не подозревала, что окажется обманутой. Ей позвонил приятный мужчина и сказал, что готов купить экзотическую птицу. А чтобы убедить в том, что его намерения реальны, предложил перевести аванс. Женщина сообщила ему номер карты и коды с ее обратной стороны.

На данный момент заведено уголовное дело. Мошенника ищут.

- Сотрудники полиции напоминают жителям региона: для перевода денег на ваш счет покупателю достаточно знать только номер карты (цифры с лицевой стороны), - рассказывают в УМВД России по Кировской области. - Такие данные, как срок действия карты, код безопасности (цифры с обратной стороны карты), пароль (цифры, поступающие вам в смс-сообщениях от банка), нужны для перевода денег с вашей карты, а значит разглашать их никому нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU