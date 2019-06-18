2019-06-18T16:51:30+03:00
Происшествия

Бизнес на павлинах: у кировчанки, продававшей экзотическую птицу, мошенники украли шесть тысяч

Объявление заводчица разместила в интернете
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Женщина занималась разведением экзотических птицЖенщина занималась разведением экзотических птицФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

32-летняя жительница областного центра лишилась шести тысяч рублей. Женщина разместила на одном из популярных сайтов объявлений свое – о продаже павлинов. Заводчица и не подозревала, что окажется обманутой. Ей позвонил приятный мужчина и сказал, что готов купить экзотическую птицу. А чтобы убедить в том, что его намерения реальны, предложил перевести аванс. Женщина сообщила ему номер карты и коды с ее обратной стороны.

На данный момент заведено уголовное дело. Мошенника ищут.

- Сотрудники полиции напоминают жителям региона: для перевода денег на ваш счет покупателю достаточно знать только номер карты (цифры с лицевой стороны), - рассказывают в УМВД России по Кировской области. - Такие данные, как срок действия карты, код безопасности (цифры с обратной стороны карты), пароль (цифры, поступающие вам в смс-сообщениях от банка), нужны для перевода денег с вашей карты, а значит разглашать их никому нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов
Кировская область оказалась на 76 месте по благосостоянию семей
Кировчанина поблагодарят за спасение людей из горящего автобуса в Нововятске
До 10 августа в Кирове отремонтируют 29 дворов
Тракториста, катавшего на капоте людей, посадили на 1,5 года
МегаФон помогает находить пропавших людей
Арктика отступает: в Кировскую область идет тепло
Остались без отпуска: 20 тысяч кировчан не пустили за границу из-за долгов
На митинг против строительства завода в Марадыково вышли сотни человек
В Чепецке хозяин овчарки, загрызшей пенсионерку, получил срок
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» предупреждает: отдых вблизи линий электропередачи смертельно опасен!
Долг в 3,7 миллиона: отопительный сезон в Куменах под угрозой срыва
«С опережением графика»: в Кирове проверили почти половину теплосетей
В Кировской области очевидица ДТП украла телефон у пострадавшего, пока ему оказывали помощь
Предприятие с неприятным запахом могут выселить за пределы Кирова
Кировский пляж начали готовить к купальному сезону
Магистрантка ВятГУ Екатерина Богданова успешно руководит уникальным университетом
Кировчане лишились денег, надеясь на компенсацию за лекарства
В Кирове маршрут поменяют четыре автобуса
«В глазах было восхищение»: 5-летняя кировчанка с тяжелой болезнью исполнила мечту побывать на море