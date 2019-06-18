Кировчанина поблагодарят за спасение жителей из горящего автобуса в Нововятске

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-18T14:56:51+03:00

Молодой человек проезжал мимо, но решил остановиться и бросился на помощь. Фото: vk.com/novovyatsk , Иван ПЕТРОВ

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Представители ООО «Автохозяйство» (АТХ) сообщили, что молодого человека, который помог людям выбраться из горящего автобуса, ждет благодарность. ЧП произошло вечером 15 июня в Нововятском районе. Транспорт вспыхнул прямо во время движения, двери в нем оказались заблокированы.

- В переднем распределительном электрощите возникло короткое замыкание, - пояснили в АТХ. - Из-за этого произошел отказ электронной системы открывания дверей. Кондуктор пыталась открыть дверь с помощью пневматической системы.

В это время к автобусу подоспел молодой человек Михаил. По словам очевидцев, он буквально «выдрал» двери и помог пассажирам выйти из автобуса. Водитель транспорта в этот момент пытался потушить пожар с помощью огнетушителя. Ему удалось это сделать еще до приезда сотрудников МЧС.

В итоге, никто из шести пассажиров автобуса не пострадал. Транспорт в скором времени отремонтируют и проверят его техническое состояние. Также будет дана оценка действиям водителя и кондуктора во время пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU