До 10 августа в Кирове отремонтируют 29 дворов
Работы по ремонту дворов в этом сезоне будут вести три подрядчика: «Гордормостстрой», «Квартал 43», «Строительно-технический комплекс».
Демонтаж бордюрных камней, подготовка площадок, завоз строительных материалов ведется на 13 дворовых территориях:
- ул. Милицейская, 24-а;
- ул. Некрасова, 28, 30, 32-а;
- ул. Заводская, 3, 5, 7, 9, 11;
- ул. Советская, 95;
- ул. Проектная, 27, 30;
- ул. Кольцова, 18.
Напомним, что работу будут контролировать несколько раз в неделю, а принимать исключительно с жителями соседних домов.
- Должна сойти на «нет» практика, когда подрядчик делает так, как удобнее или проще ему, а не так, как предусмотрено проектом, который согласован с жителями, - сказал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Если в ходе приемки работ будут выявлены такие факты, о подписании соответствующих документов и оплате работ не может быть речи. Тем более что жители вносили собственные средства в благоустройство дворовых площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU