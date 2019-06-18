2019-06-18T15:09:15+03:00
Общество

До 10 августа в Кирове отремонтируют 29 дворов

Сейчас уже ведется работа на 13 площадках
Алена ЗАЙЦЕВА
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Работы по ремонту дворов контролируют несколько раз в неделюРаботы по ремонту дворов контролируют несколько раз в неделюФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Работы по ремонту дворов в этом сезоне будут вести три подрядчика: «Гордормостстрой», «Квартал 43», «Строительно-технический комплекс».

Демонтаж бордюрных камней, подготовка площадок, завоз строительных материалов ведется на 13 дворовых территориях:

- ул. Милицейская, 24-а;

- ул. Некрасова, 28, 30, 32-а;

- ул. Заводская, 3, 5, 7, 9, 11;

- ул. Советская, 95;

- ул. Проектная, 27, 30;

- ул. Кольцова, 18.

Напомним, что работу будут контролировать несколько раз в неделю, а принимать исключительно с жителями соседних домов.

- Должна сойти на «нет» практика, когда подрядчик делает так, как удобнее или проще ему, а не так, как предусмотрено проектом, который согласован с жителями, - сказал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Если в ходе приемки работ будут выявлены такие факты, о подписании соответствующих документов и оплате работ не может быть речи. Тем более что жители вносили собственные средства в благоустройство дворовых площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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