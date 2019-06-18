Тракториста, катавшего на капоте людей, посадили на 1,5 года
45-летний тракторист Кайского лесничества 1,5 года проведет в колонии-поселении. Его судили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Было доказано, что 26 января водитель трактора посадил на капот людей и провез их несколько километров. Один из нелегальных пассажиров упал и от полученных травм скончался.
- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года, - сообщили в прокуратуре Кировской области.
ИСТОЧНИК KP.RU