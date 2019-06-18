2019-06-18T13:58:49+03:00
Происшествия

Тракториста, катавшего на капоте людей, посадили на 1,5 года

Один из пассажиров, ехавших на капоте, упал и умер
Алена ЗАЙЦЕВА
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Отбывать наказание тракторист будет в колонии-поселения. Фото: УФСИН России по Кировской областиОтбывать наказание тракторист будет в колонии-поселения. Фото: УФСИН России по Кировской области
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45-летний тракторист Кайского лесничества 1,5 года проведет в колонии-поселении. Его судили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Было доказано, что 26 января водитель трактора посадил на капот людей и провез их несколько километров. Один из нелегальных пассажиров упал и от полученных травм скончался.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года, - сообщили в прокуратуре Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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