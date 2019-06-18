Арктика отступает: в Кировскую область идет тепло

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-18T13:45:20+03:00

Возможно, что на этой неделе некоторые кировчане смогут открыть пляжный сезон Фото: Валерий РОМАНОВ

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На этой неделе прекратится наступление холодного арктического воздуха на территорию нашей области.

- Уже к среде, 19 июня, температура приблизится к климатической норме, а в конце недели (22-23 июня) может оказаться даже существенно выше нормы благодаря кратковременному поступлению тропического воздуха в теплом секторе циклона, смещающегося через северные районы Европейской России, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове».

Кое-где воздух может прогреться до +30 градусов. Однако температура на неделе ожидается ниже климатической нормы на 1 градус.

ПРОГНОЗ НА СЕРЕДИНУ И КОНЕЦ НЕДЕЛИ

В среду, 19 июня, ночью ожидается от +9 до +13°С. Днем ожидается повышение температуры до +22…+26°С в западной части области, не исключены кратковременные дожди и грозы.

В четверг, 20 июня, днем на территории области ожидается от +21…+26°С. На северо-востоке области вероятны ливневые дожди с грозами и возможно шквалистое усиление ветра.

На пятницу и выходные дни предварительно прогнозируется усиление влияния антициклона со Среднего Поволжья и поток тропической воздушной массы на территорию Кировской области. Вероятно значительное потепление до +14…+18°С в ночное время и до +27…+30°С днем, однако этот прогноз может еще измениться. В конце недели снова есть вероятность ливневых дождей и гроз.

ИСТОЧНИК KP.RU