Остались без отпуска: 20 тысяч кировчан не пустили за границу из-за долгов

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-18T13:36:29+03:00

У некоторых кировчан возникнут проблемы при попытке поехать за границу Фото: Тимур ХАНОВ

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По информации на начало этого лета, неплательщики задолжали 499 миллионов рублей. Теперь их не выпускают из России. Из-за долгов 20 тысяч кировчан не смогут выехать за пределы страны.

- В преддверии отпускного сезона судебными приставами-исполнителями области уже вынесены постановления об ограничении выезда в отношении должников, - рассказали в УФНС России по Кировской области. - Работа в этом направлении продолжается.

В налоговой напомнили, что несвоевременная оплата долгов чревата не только ограничением на выезд. Сумма просроченного платежа увеличивается с каждым днем - начисляются пени. Кроме того, имущество должника могут арестовать.

ИСТОЧНИК KP.RU