На митинг против строительства завода в Марадыково вышли сотни человек

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-18T13:12:55+03:00

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В понедельник, 17 июня, кировчане вышли на митинг с требованием запретить в Марадыково переработку промышленных отходов I - II классов опасности. Мероприятие было согласовано с администрацией города и состоялось у памятника Степану Халтурину. На митинг вышли сотни человек. Фотографии с места события появились в группе «Типичный Киров».

В комментариях к фото некоторые местные жители были возмущены тем, что в митинге решилось принять участие лишь небольшое количество кировчан. При этом на концерт, посвященный Дню города, на улицы Кирова вышли десятки тысяч человек. Однако не все пользователи соцсетей были согласны с этим мнением. Один из них отметил, что обычно на митинги в нашем городе выходят около десяти человек, вчера же был настоящий «бунт».

Следующий митинг запланирован на 4 июля. Фото: vk.com/etotkirov

Напомним, что объект «Марадыковский» в Кировской области планируют перепрофилировать в комплекс по утилизации отходов I - II классов опасности. Местные жители опасаются, что на предприятие будут свозить радиоактивные отходы со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU