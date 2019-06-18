2019-06-18T13:04:10+03:00
Происшествия

В Чепецке хозяин овчарки, загрызшей пенсионерку, получил срок

Суд вынес приговор - 1,6 года ограничения свободы
Алена ЗАЙЦЕВА
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Владелец среднеазиатской овчарки был осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как нам удалось выяснить, две собаки этой породы содержались во дворе частного дома деревни Сунчиха. Сетка в их вольере была достаточно тонкой, а крепления деревянными. Собаки попросту перегрызли эти крепления и выскочили на улицу.

- Содержание такой породы собак просто невозможно в подобных условиях, - прокомментировали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. – Сетка в вольере была тонкая, а должна быть стальная, крепкая, с более надежными креплениями. Собаки содержались без цепей и намордников.

Ненадлежащее содержание животных повлекло за собой настоящую трагедию. Сначала пара овчарок напала на прохожего в деревне Мокрецы. А потом кобель по кличке Дамир набросился на пенсионерку. Травмы, которые он причинил 71-летней женщине, оказались несовместимыми с жизнью – это и переломы, и рваные раны. Медики констатировали большую кровопотерю.

Собак застрелили при задержании. Оказалось, что два года назад Дамир нападал на человека, но тогда все обошлось травмами от укусов.

- Приговором районного суда 47-летний пенсионер, владелец собак, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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