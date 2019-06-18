В Чепецке хозяин овчарки, загрызшей пенсионерку, получил срок
Владелец среднеазиатской овчарки был осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как нам удалось выяснить, две собаки этой породы содержались во дворе частного дома деревни Сунчиха. Сетка в их вольере была достаточно тонкой, а крепления деревянными. Собаки попросту перегрызли эти крепления и выскочили на улицу.
- Содержание такой породы собак просто невозможно в подобных условиях, - прокомментировали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. – Сетка в вольере была тонкая, а должна быть стальная, крепкая, с более надежными креплениями. Собаки содержались без цепей и намордников.
Ненадлежащее содержание животных повлекло за собой настоящую трагедию. Сначала пара овчарок напала на прохожего в деревне Мокрецы. А потом кобель по кличке Дамир набросился на пенсионерку. Травмы, которые он причинил 71-летней женщине, оказались несовместимыми с жизнью – это и переломы, и рваные раны. Медики констатировали большую кровопотерю.
Собак застрелили при задержании. Оказалось, что два года назад Дамир нападал на человека, но тогда все обошлось травмами от укусов.
- Приговором районного суда 47-летний пенсионер, владелец собак, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - рассказали в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU